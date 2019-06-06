《魚缸博客》特步基本因素強過同業，宜吼低至３﹒７銀入貨

《魚缸博客》之前買起咗Ｋ－Ｓｗｉｓｓ同Ｐａｌｌａｄｉｕｍ嘅特步（０１３６８）呢排

好似無咩聲氣，其實佢近期嘅走勢同好多魚毛一樣，都係跟住魚缸「五窮六絕」咁撻低，不過博

客覺得正正係時候吼低入貨。

大和噚日出咗份報告提醒番缸友們呢隻神州體育用品佬，報告話相信目前嘅發展方向非常正

確，經過咗三年痛苦嘅轉型期後，核心品牌嘅業務按軌發展，仲有望帶動銷售強勁鏟高，所以今

次將評級由「揸貨」提高到「掃貨」，「他屐」亦都由５﹒５銀微微踢高到５﹒８銀。

不過，之前特步都已經好老實同缸友們講，預計收購Ｋ－Ｓｗｉｓｓ嘅項目最快可以喺

２０２０年底或者２０２１年先產生效益，不過正如大和所講，特步已經開始顯著強勁復甦，首

季零售銷售仲按年踢高超過２０巴仙，跑贏晒啲同業，所以即使呢刻基本因素無加強，未來都成

績都一定省鏡。

至於近期一次放榜嘅（２０１８年）成績，純利靚爆鏡按年漲咗近６１巴仙，營業額亦都唔

曳增加咗近２５巴仙，至於派息方面博客都覺得ＯＫ啦∼末期有９個半仙，雖然無特別股息，都

明顯都同缸友們甘苦與共嘅！

數據方面特步預期市盈率１０﹒３７倍，比行家李寧（０２３３１）同安踏（０２０２０）

分別２９﹒９４倍同２２﹒１７倍都要低，過住市盈率都係同一情況，所以話特步而家真係平㗎

！

博客覺得如果以波浪理論去睇特步，由４月頭開始進入第一個跌浪，５月頭又有一個反彈浪

，之後整個５月中後段係第二個跌浪，相信特步之後再出現反彈然後再撻低見底，到時候就係吼

低入貨嘅時機。睇返特步近一年低位喺３﹒７２５銀，呢個水平可以先掃少少貨，再掃可以等到

３﹒５銀關口位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

