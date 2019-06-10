《傳聞》內地水泥價格穩中有升；國際資金近金投向人民幣債券

《傳聞》在經濟放緩的客觀現實之下，據悉內地水泥價格依然穩中有升，今年累升近一成，

主要是基建項目有需求，加上淡季部分省份暫時停產，對短期水泥價格有支持。海螺

（００９１４）上周四（６日）企穩４４元，短期料續跑贏大市。

由於投資環境不明朗，近月國際資金重注債券市場，據悉約近千億元規模資金，投向人民幣

債券，外資流入中國市場未改，中信證券（０６０３０）現水平有支持，上周四（６日）以

１３﹒８８元收市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

