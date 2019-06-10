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即市新聞

10/06/2019 09:01

《傳聞》復星國際（６５６）洽購Ｔｈｏｍａｓ　Ｃｏｏｋ旅遊業務

　　《傳聞》市場消息指，復星國際（００６５６）正洽談收購英國老牌旅遊商Ｔｈｏｍａｓ　
Ｃｏｏｋ　Ｇｒｏｕｐ的旅遊經營業務。消息指，復星已是Ｔｈｏｍａｓ　Ｃｏｏｋ的股東，目
前正就收購對方的旅遊經營部門，相關洽談仍處於早期階段，不確定是否會提出報價。
　　消息稱，若有出價，不會包括Ｔｈｏｍａｓ　Ｃｏｏｋ的航空業務，因受歐盟規定限制，復
星無法收購這塊業務。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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