《傳聞》復星國際（６５６）洽購Ｔｈｏｍａｓ　Ｃｏｏｋ旅遊業務

《傳聞》市場消息指，復星國際（００６５６）正洽談收購英國老牌旅遊商Ｔｈｏｍａｓ

Ｃｏｏｋ Ｇｒｏｕｐ的旅遊經營業務。消息指，復星已是Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｏｋ的股東，目

前正就收購對方的旅遊經營部門，相關洽談仍處於早期階段，不確定是否會提出報價。

消息稱，若有出價，不會包括Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｏｋ的航空業務，因受歐盟規定限制，復

星無法收購這塊業務。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

