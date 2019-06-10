《魚缸博客》５Ｇ基站密密起，京信通信（２３４２）圓底預備起飛

《魚缸博客》上個禮拜阿爺終於公布批出４個５Ｇ牌照，神州各地已經密鑼緊鼓咁迎接高速

上網嘅時代，又話整咩５Ｇ巴士、４Ｋ高清視頻隨街睇之類，好似完全無視咗華為被人封殺呢個

問題咁款。

可能有好多缸友都唔太明點解５Ｇ點解快咁多，其實原理好簡單，以前４Ｇ年代射出嘅波頻

係發散式，由於波段長，功率自然低；依家５Ｇ嘅玩法係將個波段縮短，加強個功率，自然傳輸

嘅速度可以更快，但以前相佢５００米起一個基站，變成５００米起十幾甚至百幾個小基站，再

由呢啲小基站一個個連起嚟，形成一個強大網絡轉發。

就呢個數量睇，負責起５Ｇ基站嘅概念股基本上未來收益都可以預計，京信通信

（０２３４２）就真係ｆａｔ到無朋友。首先佢主業就係負責起呢類基站同埋負責基站解決方案

，先唔好講戶外要起幾多，啲大商場、小社區都需要呢類公司幫手設計方案，食呢條水都已經好

和味。

據內地數字統計，依家起一個小基站平均單價約萬二蚊人仔左右，但相信起到後期會逐步降

價，由２０１５年至２０２５年的複合增長率３６巴仙計算，到２０２５年將會有７０００萬個

基站，所以保守呢盤生意估值有高達８４００億人仔，而內地可以起呢種基站嘅公司可能數埋都

係１０間左右，真係長做長有。

睇返京信通信，最近已經有消息，話中移動研究院已經聯手開發專屬小基站，目前已經完成

階段性測試，即係佢已經拍住祖國移動（００９４１）呢個大碼頭，第日真係唔怕無生意做。

圖表顯示，今年股價係４月２５日開始下降，目前似乎做緊一個「圓底」，ＭＡＣＤ係５月

３０日開始轉勢向上，ＲＳＩ近日都開始升返上５０以上，意味有資金開始追入，有興趣嘅缸友

可以考慮現價追入，第一關可能睇條頸線兩蚊左右，暫時睇１﹒４５銀係一個明顯「鐵底」，一

跌落去都可以分段吸貨，升破頸線就可以收手等股價起飛！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

