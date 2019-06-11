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即市新聞

11/06/2019 09:00

《傳聞共賞》麥當勞旗下星光行舖獲９億洽購，科創板短期內啟動

　《傳聞共賞》　麥當勞旗下星光行舖獲９億洽購
　　　　　　　　同程藝龍（００７８０）股東配股套６﹒８億
　　　　　　　　王老吉進軍果汁市場；外資基金增持內銀股
　　　　　　　　內地５Ｇ應用軟件掀熱潮：科創板短期內啟動

　《昔日傳聞》　金管局研電子錢包實名制，冀明年１０月全面落實
　　　　　　　　多間大型銀行上調佣金，吸一手居屋按揭
　　　　　　　　內地水泥價格穩中有升；國際資金近金投向人民幣債券
　　　　　　　　內地放寬「基金中基金」買香港互認基金
　　　　　　　　Ｆａｃｅｂｏｏｋ擬推電子貨幣，正與美商交委商討
　　　　　　　　中芯國際大沽盤漸消化；中興通訊已部署推出系列５Ｇ產品
　　　　　　　　劉連舸接任中行（０３９８８）董事長
　　　　　　　　太興獲２萬人申購，超購１６倍凍資１５﹒２億元
　　　　　　　　中國東方教育以中間價１１﹒０３元以上區間定價
　　　　　　　　內地市場準入再放寬；中廣核電力擴新機組增潔能比重
　　　　　　　　內地化工產品價格未止跌；蘋果價急升供求趨緊
　　　　　　　　新一輪內地證券保險市場對外開放；內地發電量續增
　　　　　　　　內地專項債急增支撐基建；本港零售銷售見紅商舖租售價軟
　　　　　　　　理財通總額度初步傾向１５００億元人民幣
　　　　　　　　匯控（００００５）擬數周內裁５００「炒房」員工
　　　　　　　　筲箕灣南安街舊樓逾１﹒１億易手，英皇購入呼聲高
　　　　　　　　安東油服拓新興市場；內地尿素行業整合後毛利續改善
　　　　　　　　九龍塘高槐路洋房地獲買家洽購至尾聲，作價約４億元
　　　　　　　　基金買金礦股博儲局減息；波司登力拓運動服業務
　　　　　　　　抖音母公司計劃研發智能手機
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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