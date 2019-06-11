《傳聞》內銀股昨日（１０日）突然抽升，其中建行（００９３９）急升２％，以６﹒１３
元收市。傳聞外資基金增持內銀股，貿易戰對中國經濟影響比預期為小，現水平內銀股估值吸引
。
面對涼茶市場增長放緩，據悉白雲山（００８７４）（滬：６００３３２）旗下的王老吉計
劃拓展多元產品策略，進軍果汁飲料市場，成為昨日其Ｈ股股價反彈４％的催化劑，但短期在
３５元阻力不輕。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
11/06/2019 09:01
《傳聞》王老吉進軍果汁市場；外資基金增持內銀股
《傳聞》內銀股昨日（１０日）突然抽升，其中建行（００９３９）急升２％，以６﹒１３
元收市。傳聞外資基金增持內銀股，貿易戰對中國經濟影響比預期為小，現水平內銀股估值吸引
。
面對涼茶市場增長放緩，據悉白雲山（００８７４）（滬：６００３３２）旗下的王老吉計
劃拓展多元產品策略，進軍果汁飲料市場，成為昨日其Ｈ股股價反彈４％的催化劑，但短期在
３５元阻力不輕。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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