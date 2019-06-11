《魚缸博客》港交所生意有望被阿里帶旺，現價買博補回上月初裂口

《魚缸博客》香江噚日反彈力度強勁，重磅藍戰士普遍造好。其中，生發發（００３８８）

近日升勢勁，有指阿里巴巴最快會喺下半年嚟香江申請第二上市，並已選擇大行中金同埋瑞信做

牽頭，安排佢喺香江發行股票。缸友都一致認為，會有助推動魚缸嘅成交額，同埋提高流動性。

加上生發發近排亦好多搞作，前景亮麗。

事實上，４年前，阿里早就打算嚟香江，以同股不同權方式上市，不過當時證監會唔批准，

所以２０１４年就轉咗去花旗國紐約上市啦！

由上年開始，美團（０３６９０）同埋小米（０１８１０）等嘅新經濟概念股，以同股不同

權上市，所以唔少缸友都認為，阿里今次回歸香江都有機會會成事，並預計集資最多２００億美

金，有望成為今年集資最勁嘅新股。

另一方面，缸友預期，阿里嘅Ｃｏｍｅ Ｂａｃｋ對生發發會有「帶頭作用」，加上有埋

ＱＱ（００７００）坐鎮，會吸引其他喺花旗國上市嘅神州企業嚟香江作第二上市。細摩日前都

發報告表示，若果成事，預料會推動生發發日均成交量２２億銀，即較目前日均成交量多２巴仙

，未來亦有望增加阿里旗下喺香江上市股份嘅數目，相關嘅期權同埋窩輪等等嘅衍生產品亦會有

助推動生發發收入。

睇返個公仔圖，生發發已經暫時連升咗四日，以今日高位２６６﹒６銀計，加埋已進帳約９

巴仙，一舉收復條５０天線（２６３﹒６２４銀）同１００天線（２５９﹒３０銀），同時

ＭＡＣＤ牛差距亦見擴大。此外，生發發喺上月中跌至２３９蚊兼呈現雙底形態後開始反彈，考

慮到「孖屐」會一直有阿里巴巴回歸香江嘅進展消息，加上大市氣氛轉好，短線有望升上兼企穩

２７０蚊水平，即係上月頭嘅下跌裂口底部位置。若然大市成交可以再進一步增加，則有望補回

上月初裂口，「他屐」可以先上望裂口頂部，約２８０蚊水平。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

