  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/06/2019 09:00

《傳聞共賞》北水押注金礦股，家電股有異動

　《傳聞共賞》　北水押注金礦股；國際鈷價未跌定
　　　　　　　　家電股有異動

　《昔日傳聞》　麥當勞旗下星光行舖獲９億洽購
　　　　　　　　王老吉進軍果汁市場；外資基金增持內銀股
　　　　　　　　內地５Ｇ應用軟件掀熱潮：科創板短期內啟動
　　　　　　　　金管局研電子錢包實名制，冀明年１０月全面落實
　　　　　　　　多間大型銀行上調佣金，吸一手居屋按揭
　　　　　　　　內地水泥價格穩中有升；國際資金近金投向人民幣債券
　　　　　　　　內地放寬「基金中基金」買香港互認基金
　　　　　　　　Ｆａｃｅｂｏｏｋ擬推電子貨幣，正與美商交委商討
　　　　　　　　中芯國際大沽盤漸消化；中興通訊已部署推出系列５Ｇ產品
　　　　　　　　劉連舸接任中行（０３９８８）董事長
　　　　　　　　太興獲２萬人申購，超購１６倍凍資１５﹒２億元
　　　　　　　　中國東方教育以中間價１１﹒０３元以上區間定價
　　　　　　　　內地市場準入再放寬；中廣核電力擴新機組增潔能比重
　　　　　　　　內地化工產品價格未止跌；蘋果價急升供求趨緊
　　　　　　　　新一輪內地證券保險市場對外開放；內地發電量續增
　　　　　　　　內地專項債急增支撐基建；本港零售銷售見紅商舖租售價軟
　　　　　　　　理財通總額度初步傾向１５００億元人民幣
　　　　　　　　匯控（００００５）擬數周內裁５００「炒房」員工
　　　　　　　　筲箕灣南安街舊樓逾１﹒１億易手，英皇購入呼聲高
　　　　　　　　安東油服拓新興市場；內地尿素行業整合後毛利續改善

　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態12/06/2019
全球最有價值品牌 亞馬遜居首
FOCUS11/06/2019
【FOCUS】習特工作晚宴重聚? 專項債大招「預保底」
生財有道11/06/2019
《開市Good Morning》朱紅：騰訊再向上突破空間有限
國際動態11/06/2019
約翰遜高票入閘 倡減稅搶中產票
生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業：目前美債還本付息壓力不大 境外借款佔38%
生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業料買地開支280億人幣 土地價值被嚴重低估
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金