《傳聞》近日多隻內地家電股有異動，傳聞當局快將落實出台家電舊換新的計劃，海信家電
（００９２１）（深：０００９２１）昨日（１１日）重上１０元，以１０﹒０６元收市，上升
約３％，但預期在１０﹒３元至１０﹒５元有一定阻力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
12/06/2019 09:01
《傳聞》家電股有異動
《傳聞》近日多隻內地家電股有異動，傳聞當局快將落實出台家電舊換新的計劃，海信家電
（００９２１）（深：０００９２１）昨日（１１日）重上１０元，以１０﹒０６元收市，上升
約３％，但預期在１０﹒３元至１０﹒５元有一定阻力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態12/06/2019
全球最有價值品牌 亞馬遜居首
|FOCUS11/06/2019
【FOCUS】習特工作晚宴重聚? 專項債大招「預保底」
|生財有道11/06/2019
《開市Good Morning》朱紅：騰訊再向上突破空間有限
|國際動態11/06/2019
約翰遜高票入閘 倡減稅搶中產票
|生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業：目前美債還本付息壓力不大 境外借款佔38%
|生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業料買地開支280億人幣 土地價值被嚴重低估
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰