《傳聞》家電股有異動

《傳聞》近日多隻內地家電股有異動，傳聞當局快將落實出台家電舊換新的計劃，海信家電

（００９２１）（深：０００９２１）昨日（１１日）重上１０元，以１０﹒０６元收市，上升

約３％，但預期在１０﹒３元至１０﹒５元有一定阻力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

