《傳聞》北水押注金礦股；國際鈷價未跌定

《傳聞》近日北水再度湧港，除了吸納重磅藍籌股之外，據悉具防守性的金礦股也成為北水

的投資目標。山東黃金（０１７８７）（滬：６００５４７）連日成交增加，有不俗買盤承接，

可在１８﹒４元至１８﹒６元水平低吸。

國際鈷價持續急跌，據悉由於供求失衡，加上年前價格升過龍，即使從歷史高位六成以上，

迄今仍未跌定。洛陽鉬業（０３９９３）（滬：６０３９９３）昨日（１１日）上升

０﹒０７元，以２﹒５６元收市，但短期有反彈難上升。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

