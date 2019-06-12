《魚缸博客》昆能（１３５）跣低至九個月低，近６﹒５銀掃貨！

《魚缸博客》近期油價又抖抖氣回返落嚟，雖然「孖屐」都預計石油輸出國組織將會延長減

產協議，喺６月底或者７月初嘅會議做決定，但都改變唔到油價縮咗水嘅事實。博客就覺得「三

桶油」目前就唔值得入貨啦∼不過就可以轉睇下啲燃氣佬，例如昆侖能源（００１３５）。

交銀國際噚日就出咗份報告話，相信昆侖近期嘅弱勢反映晒下年陝京線被剝離嘅風險，但未

來兩年盈利嘅複合增長率都可以達到１６巴仙，預測市盈率１１倍估值都合理，所以維持佢「掃

貨」評級同「他屐」１０﹒４銀。

博客都睇過昆能啲基本因素，雖然上年純利輕微跣低咗近３巴仙，但收入都係持續踢高，上

年仲多咗近１９巴仙。另外，一眾評級佬都非常睇好昆能，估佢今年至少賺逾６８億至７２億人

仔左右，絕對比上年４６億人仔多。至於派息方面，連最保守嘅高盛都預計有２４分，比上年都

輕微多少少，所以缸友們真係可以考慮下。

交銀國際亦都好坦白話，昆能嘅陝京線可能會納入神州國家管道公司，預計最快都要等到

２０２０年第二季，不過「孖屐」一早預期咗，所以未必有影響力。而昆能目前所投資嘅近３３

億銀可轉換債券，將於會喺７月底到期，而隨著到期日愈嚟愈近，賣走所換股份嘅利潤少咗，相

信對股價有正面影響力。

至於技術層面上，昆能而家跣低至逾九個月低位，現價６﹒９５銀其實都非常之平，不過魚

缸低處未算低，再等到６﹒５銀水平掃貨都未遲，因為睇返ＳＴＣ嘅％Ｋ線同％Ｄ線自上個月而

嚟不斷糾纏，相信昆能好快可能出現突破。不過，另一方面１４天ＲＳＩ依然未到超賣區，目前

未有蜈蚣彈嘅力量，所以博客先叫缸友們等一等，如果ＲＳＩ跣低落超賣區，近６﹒５銀水平，

就絕對係低位吸納嘅好時機。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

