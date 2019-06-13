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即市新聞

13/06/2019 09:00

《傳聞共賞》平保續增持工行，招商蛇口分拆房託來港上市

　《傳聞共賞》　招商局蛇口分拆房託來港上市，集資最少３９億
　　　　　　　　安邦保險今年秋季出售華爾道夫酒店豪宅
　　　　　　　　傳平保續增持工行；李寧（０２３３１）產品反應佳
　　　　　　　　中遠海運港口（０１１９９）有動作

　《昔日傳聞》　北水押注金礦股；國際鈷價未跌定
　　　　　　　　家電股有異動
　　　　　　　　麥當勞旗下星光行舖獲９億洽購
　　　　　　　　王老吉進軍果汁市場；外資基金增持內銀股
　　　　　　　　內地５Ｇ應用軟件掀熱潮：科創板短期內啟動
　　　　　　　　金管局研電子錢包實名制，冀明年１０月全面落實
　　　　　　　　多間大型銀行上調佣金，吸一手居屋按揭
　　　　　　　　內地水泥價格穩中有升；國際資金近金投向人民幣債券
　　　　　　　　內地放寬「基金中基金」買香港互認基金
　　　　　　　　Ｆａｃｅｂｏｏｋ擬推電子貨幣，正與美商交委商討
　　　　　　　　中芯國際大沽盤漸消化；中興通訊已部署推出系列５Ｇ產品
　　　　　　　　劉連舸接任中行（０３９８８）董事長
　　　　　　　　太興獲２萬人申購，超購１６倍凍資１５﹒２億元
　　　　　　　　中國東方教育以中間價１１﹒０３元以上區間定價
　　　　　　　　內地市場準入再放寬；中廣核電力擴新機組增潔能比重
　　　　　　　　內地化工產品價格未止跌；蘋果價急升供求趨緊
　　　　　　　　新一輪內地證券保險市場對外開放；內地發電量續增
　　　　　　　　內地專項債急增支撐基建；本港零售銷售見紅商舖租售價軟
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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