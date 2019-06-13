《傳聞》中國工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）昨日（１２日）微跌０﹒０４
元，以５﹒７３元收市。據悉平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）將進一步增持工行，預
期工行股價低位會有不俗支持，現時股息回報５厘以上，可考慮在５﹒５元至５﹒６元低吸。
李寧（０２３３１）昨日逆市上升逾３％，以１４﹒７８元收市。據悉近年李寧品牌重塑見
到成效，產品銷售反應佳，支持股價高位徘徊，但預期在１５元至１６元阻力不輕。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
13/06/2019 09:01
《傳聞》傳平保續增持工行；李寧（０２３３１）產品反應佳
《傳聞》中國工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）昨日（１２日）微跌０﹒０４
元，以５﹒７３元收市。據悉平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）將進一步增持工行，預
期工行股價低位會有不俗支持，現時股息回報５厘以上，可考慮在５﹒５元至５﹒６元低吸。
李寧（０２３３１）昨日逆市上升逾３％，以１４﹒７８元收市。據悉近年李寧品牌重塑見
到成效，產品銷售反應佳，支持股價高位徘徊，但預期在１５元至１６元阻力不輕。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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