《傳聞》中遠海運港口（０１１９９）在７﹒３元至７﹒４元承接力頗強，昨日（１２日）
以７﹒６元收市，逆市上升０﹒０６元。據悉中遠海運港口續有併購計劃，預期可以保持業務增
長勢頭。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
13/06/2019 09:01
《傳聞》中遠海運港口（０１１９９）有動作
《傳聞》中遠海運港口（０１１９９）在７﹒３元至７﹒４元承接力頗強，昨日（１２日）
以７﹒６元收市，逆市上升０﹒０６元。據悉中遠海運港口續有併購計劃，預期可以保持業務增
長勢頭。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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