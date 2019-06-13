《傳聞》中遠海運港口（０１１９９）有動作

《傳聞》中遠海運港口（０１１９９）在７﹒３元至７﹒４元承接力頗強，昨日（１２日）

以７﹒６元收市，逆市上升０﹒０６元。據悉中遠海運港口續有併購計劃，預期可以保持業務增

長勢頭。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

