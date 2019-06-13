《傳聞》市場消息指，於深圳上市的招商局蛇口（深：００１９７９）擬分拆旗下資產，計
劃今年底至明年初以房地產信託基金（ＲＥＩＴ）形式來港掛牌，集資不少於５億美元（約３９
億港元），有機會成為自２０１３年後本港首隻上市ＲＥＩＴ。
消息稱，招商局蛇口分拆ＲＥＩＴ掛牌，主要資產組合是工業園。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
13/06/2019 09:02
《傳聞》招商局蛇口分拆房託來港上市，集資最少３９億
《傳聞》市場消息指，於深圳上市的招商局蛇口（深：００１９７９）擬分拆旗下資產，計
劃今年底至明年初以房地產信託基金（ＲＥＩＴ）形式來港掛牌，集資不少於５億美元（約３９
億港元），有機會成為自２０１３年後本港首隻上市ＲＥＩＴ。
消息稱，招商局蛇口分拆ＲＥＩＴ掛牌，主要資產組合是工業園。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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