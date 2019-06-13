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即市新聞

13/06/2019 09:09

《傳聞》安邦保險今年秋季出售華爾道夫酒店豪宅

　　《傳聞》市場消息指，安邦保險已聘請房地產經紀公司Ｄｏｕｇｌａｓ　Ｅｌｌｉｍａｎ，
負責出售紐約華爾道夫酒店（Ｗａｌｄｏｒｆ　Ａｓｔｏｒｉａ）內的３７５個住宅單位，並正
與倫敦的Ｋｎｉｇｈｔ　Ｆｒａｎｋ合作尋找海外買家；預料有關單位將於今秋出售。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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