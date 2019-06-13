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即市新聞

13/06/2019 11:58

《魚缸博客》新地收租業務出色，現形成雙底可現價小注博反彈！

　　《魚缸博客》魚缸今日繼續風雨飄搖，先穿十天線（約２７１３２），其後再曾失守二萬七
關。中美貿易戰暫時去向未知，照咁睇魚缸六月可能仍然要探底。缸友暫時買上買落，勝算都未
必好大，不如等過埋今個月先再諗啦。
　　雖然暫時唔建議買嘢住，不過都有啲魚毛值得留意嫁。近排幾隻本地地產佬連日被掟貨，好
多隻魚毛個價都已經去到幾吸引，或者等魚缸再跌到咁上下，缸友咪出手買啲囉。
　　其中博客喺云云眾多本地地產佬入邊，就比較睇好新地（０００１６）嘅表現。有留意開新
地嘅缸友應該知，新地除咗係傳統地產商之外，佢喺收租業務上亦十分出色，二月公布嘅中期就
睇到，總租金收入按年上升百分之七至去到１２２﹒８６億銀，再睇埋上年全年租金收入就高達
２３６億銀，未計及賣樓嘅收益，單係租金收入已經足夠派發股息畀股東，可見佢業務上嘅防守
性幾強。
　　睇埋賣樓收益啊，至今年二月公布嘅售樓收入已經達４７０億銀，已經達到全年售樓「他屐
」，而尚未確認收入嘅合約物業銷售金額亦有６１６億銀，換言之嚟緊份成績絕對令人期待。
　　花旗國已經吹緊減息，自然對本地磚頭佬有利，而現時新地息率達３﹒８厘算不過不失，睇
返公仔圖佢由一月近１１０銀升到最高逾１４１銀嘅位置就開始回調，現時回調已經係升幅近半
，並且同月頭低位約１２２銀形成雙底形態，跌勢應該都開始喘穩，缸友不妨考慮現價小注博吓
反彈！
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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