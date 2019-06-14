《傳聞》中國基建項目加速上馬，據悉刺激近月混凝土機械銷增加約三成，中聯重科
（０１１５７）成為受惠者，昨日（１３日）逆市上升近３％，以５﹒０３元收市，短期可望上
試５﹒１４元的一年高位。
另外，市場消息稱，中國生豬出欄持續下跌，即使生豬價格過去一年升近五成，但下半年供
求預期持續緊張，升幅將延續下半年，支持近日萬洲國際（００２８８）企穩於７﹒４元至
７﹒５元水平。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
14/06/2019 09:01
《傳聞》內地混凝土機械銷售增；生豬出欄續跌
《傳聞》中國基建項目加速上馬，據悉刺激近月混凝土機械銷增加約三成，中聯重科
（０１１５７）成為受惠者，昨日（１３日）逆市上升近３％，以５﹒０３元收市，短期可望上
試５﹒１４元的一年高位。
另外，市場消息稱，中國生豬出欄持續下跌，即使生豬價格過去一年升近五成，但下半年供
求預期持續緊張，升幅將延續下半年，支持近日萬洲國際（００２８８）企穩於７﹒４元至
７﹒５元水平。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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