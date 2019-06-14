《傳聞》市場消息指，全球最大啤酒生產商百威英博（Ａｎｈｅｕｓｅｒ－Ｂｕｓｃｈ
ＩｎＢｅｖ）分拆的百威亞太已通過上市聆訊。百威亞太計劃集資５０億至７０億美元（約
３９０億至５４６億港元），將會是今年集資規模最大的新股。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
14/06/2019 09:01
《傳聞》百威亞太已通過上市聆訊
《傳聞》市場消息指，全球最大啤酒生產商百威英博（Ａｎｈｅｕｓｅｒ－Ｂｕｓｃｈ
ＩｎＢｅｖ）分拆的百威亞太已通過上市聆訊。百威亞太計劃集資５０億至７０億美元（約
３９０億至５４６億港元），將會是今年集資規模最大的新股。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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