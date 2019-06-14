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即市新聞

14/06/2019 11:58

《魚缸博客》粵投（２７０）走勢強成資金避難所，部署買入諗得過

　　《魚缸博客》魚缸噚日（１３日）大拗腰，二萬七關失而復得，不過魚缸喺無咩利好消息下
，今日（１４日）走勢都係浮浮沉沉無咩起色，短期嚟睇二萬七邊整固嘅機會都幾大，買上買落
嘅值博率都唔高，缸友不如忍忍手，唔好玩指數住啦！
　　唔玩指數，不過都可以睇吓個股嘅。博客對於上落市嘅政策都係揀返啲強勢股，其中博客就
睇到粵海投資（００２７０）近排走勢超勁啊，今日又再觸過噚日所創上市新高１６﹒２８銀！
再睇睇，原來東亞（０００２３）主席、粵投獨立非執董李國寶，喺今個星期一（１０日）、星
期二（１１日）仲分別兩次增持粵投，合共買入１００萬股，持股佔比最新升至０﹒３２巴仙。
寶哥哥咁睇好，唔知背後有咩原因呢？
　　睇吓粵投盤數先，截至今年首季純利就有約１１﹒９７億銀，比去年同期升近１０﹒８巴仙
，而營業額３３﹒９５億銀，升３﹒６巴仙。賺錢能力仲有雙位數增長，對比其他公用佬可以話
勁啊。而且上年佢仲以５９億元人仔收購水利項目，並將會喺未來幾年建成，而珠光路地產項目
亦喺上年１１月開始銷售，大部分住宅項目可以喺今年入帳，所以嚟緊嘅盈利仍然可以睇高一線

　　現時粵投預期息率仲有４厘，對比其他公用股好似中電（００００２）預期息率３﹒４９厘
同煤氣（００００３）預期息率２﹒０１厘都吸引，粵海現價估值博得過，難怪早前大和都寫報
告叫大家買啦！
　　睇返公仔圖，粵投由五月尾開始就開始逆流而上，表現跑贏「孖屐」。睇個勢佢應該會喺高
位繼續整固，缸友們不妨等佢落到１６銀呢個關口買一手。止蝕方面，由上年開始粵投大部分時
間都喺百天線之上，所以如果未來粵投穿呢個位置，缸友就要走人啦！
　　　　
　　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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