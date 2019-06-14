《魚缸博客》粵投（２７０）走勢強成資金避難所，部署買入諗得過

《魚缸博客》魚缸噚日（１３日）大拗腰，二萬七關失而復得，不過魚缸喺無咩利好消息下

，今日（１４日）走勢都係浮浮沉沉無咩起色，短期嚟睇二萬七邊整固嘅機會都幾大，買上買落

嘅值博率都唔高，缸友不如忍忍手，唔好玩指數住啦！

唔玩指數，不過都可以睇吓個股嘅。博客對於上落市嘅政策都係揀返啲強勢股，其中博客就

睇到粵海投資（００２７０）近排走勢超勁啊，今日又再觸過噚日所創上市新高１６﹒２８銀！

再睇睇，原來東亞（０００２３）主席、粵投獨立非執董李國寶，喺今個星期一（１０日）、星

期二（１１日）仲分別兩次增持粵投，合共買入１００萬股，持股佔比最新升至０﹒３２巴仙。

寶哥哥咁睇好，唔知背後有咩原因呢？

睇吓粵投盤數先，截至今年首季純利就有約１１﹒９７億銀，比去年同期升近１０﹒８巴仙

，而營業額３３﹒９５億銀，升３﹒６巴仙。賺錢能力仲有雙位數增長，對比其他公用佬可以話

勁啊。而且上年佢仲以５９億元人仔收購水利項目，並將會喺未來幾年建成，而珠光路地產項目

亦喺上年１１月開始銷售，大部分住宅項目可以喺今年入帳，所以嚟緊嘅盈利仍然可以睇高一線

。

現時粵投預期息率仲有４厘，對比其他公用股好似中電（００００２）預期息率３﹒４９厘

同煤氣（００００３）預期息率２﹒０１厘都吸引，粵海現價估值博得過，難怪早前大和都寫報

告叫大家買啦！

睇返公仔圖，粵投由五月尾開始就開始逆流而上，表現跑贏「孖屐」。睇個勢佢應該會喺高

位繼續整固，缸友們不妨等佢落到１６銀呢個關口買一手。止蝕方面，由上年開始粵投大部分時

間都喺百天線之上，所以如果未來粵投穿呢個位置，缸友就要走人啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

