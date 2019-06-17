《傳聞》市場消息稱，央企整合持續，下一個目標可能是船舶製造，上周再傳出中船集團與
中船重工整合，即南北船合併，刺激中船防務（００３１７）上周五（１４日）股價急升近７％
，以６﹒４７元收市，宜在６﹒４元至６﹒５元低吸。
長和集團（００００１）旗下和黃醫藥計劃在港上市，據悉和黃醫藥正力拓針對結直腸癌等
創新藥，成為股份一大賣點，也令長和股價回落到７４元至７５元有頗強的支持力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
17/06/2019 09:01
《傳聞》再傳南北船合併；和黃醫藥力拓針結直腸癌創新藥
《傳聞》市場消息稱，央企整合持續，下一個目標可能是船舶製造，上周再傳出中船集團與
中船重工整合，即南北船合併，刺激中船防務（００３１７）上周五（１４日）股價急升近７％
，以６﹒４７元收市，宜在６﹒４元至６﹒５元低吸。
長和集團（００００１）旗下和黃醫藥計劃在港上市，據悉和黃醫藥正力拓針對結直腸癌等
創新藥，成為股份一大賣點，也令長和股價回落到７４元至７５元有頗強的支持力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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