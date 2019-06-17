  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/06/2019 09:01

《傳聞》再傳南北船合併；和黃醫藥力拓針結直腸癌創新藥

　　《傳聞》市場消息稱，央企整合持續，下一個目標可能是船舶製造，上周再傳出中船集團與
中船重工整合，即南北船合併，刺激中船防務（００３１７）上周五（１４日）股價急升近７％
，以６﹒４７元收市，宜在６﹒４元至６﹒５元低吸。
　　長和集團（００００１）旗下和黃醫藥計劃在港上市，據悉和黃醫藥正力拓針對結直腸癌等
創新藥，成為股份一大賣點，也令長和股價回落到７４元至７５元有頗強的支持力。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
香港政情15/06/2019
【移交逃犯】政府宣布暫緩修例　林鄭認工作不足令平靜社會再現矛盾紛爭(有片)
香港政情14/06/2019
【移交逃犯】圖輯—612衝突最前線
樓市「胡」言14/06/2019
御半山II – 邊款單位景觀最煞食？
生財有道14/06/2019
【嚟緊炒D乜】特步業務發展轉趨積極兼具復甦概念 短期博升一成
生財有道14/06/2019
【東亞盈警】專家：東亞現價勿買入 待新管理層上場扭轉困局
生財有道14/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：經濟下行增銀行壞帳壓力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金