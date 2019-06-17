《傳聞》長者居屋大換細免補價下半年推出

《傳聞》去年曝光的房協資助出售房屋，容許未補價單位的長者業主「大屋換細屋」，市場

消息指房協已訂好計劃細節，擬於今年下半年以先導形式推出。

業主日後賣屋及換屋也不設期限，但建議先賣後買，料可選購近４０萬伙未補價的房委會居

屋、租置公屋及房協資助出售房屋，建議有待房委會通過。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

