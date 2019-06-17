《傳聞》去年曝光的房協資助出售房屋，容許未補價單位的長者業主「大屋換細屋」，市場
消息指房協已訂好計劃細節，擬於今年下半年以先導形式推出。
業主日後賣屋及換屋也不設期限，但建議先賣後買，料可選購近４０萬伙未補價的房委會居
屋、租置公屋及房協資助出售房屋，建議有待房委會通過。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
17/06/2019 09:01
《傳聞》長者居屋大換細免補價下半年推出
《傳聞》去年曝光的房協資助出售房屋，容許未補價單位的長者業主「大屋換細屋」，市場
消息指房協已訂好計劃細節，擬於今年下半年以先導形式推出。
業主日後賣屋及換屋也不設期限，但建議先賣後買，料可選購近４０萬伙未補價的房委會居
屋、租置公屋及房協資助出售房屋，建議有待房委會通過。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|香港政情15/06/2019
【移交逃犯】政府宣布暫緩修例 林鄭認工作不足令平靜社會再現矛盾紛爭(有片)
|香港政情14/06/2019
【移交逃犯】圖輯—612衝突最前線
|樓市「胡」言14/06/2019
御半山II – 邊款單位景觀最煞食？
|生財有道14/06/2019
【嚟緊炒D乜】特步業務發展轉趨積極兼具復甦概念 短期博升一成
|生財有道14/06/2019
【東亞盈警】專家：東亞現價勿買入 待新管理層上場扭轉困局
|生財有道14/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：經濟下行增銀行壞帳壓力
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰