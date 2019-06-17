《傳聞》積金局期望新退休投資方案明年初出台

《傳聞》積金局為鼓勵業界為打工仔開發累積財富及提取退休儲蓄兩個階段的退休投資方案

，年初設立的「投資解決方案實驗室」，並希望業界可於明年初推出方案。市場消息指，積金局

與業界組成的工作小組早前開會，特別著眼在退休後投資的議題上。

據悉，會議未有詳細討論具體的投資方案，積金局主要講述希望投資方案能符合的基本原則

，包括簡單易明、具透明度、投資收費低、風險回報適當及能夠跑贏通脹等。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

