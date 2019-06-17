《傳聞》積金局為鼓勵業界為打工仔開發累積財富及提取退休儲蓄兩個階段的退休投資方案
，年初設立的「投資解決方案實驗室」，並希望業界可於明年初推出方案。市場消息指，積金局
與業界組成的工作小組早前開會，特別著眼在退休後投資的議題上。
據悉，會議未有詳細討論具體的投資方案，積金局主要講述希望投資方案能符合的基本原則
，包括簡單易明、具透明度、投資收費低、風險回報適當及能夠跑贏通脹等。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
17/06/2019 09:01
《傳聞》積金局期望新退休投資方案明年初出台
《傳聞》積金局為鼓勵業界為打工仔開發累積財富及提取退休儲蓄兩個階段的退休投資方案
，年初設立的「投資解決方案實驗室」，並希望業界可於明年初推出方案。市場消息指，積金局
與業界組成的工作小組早前開會，特別著眼在退休後投資的議題上。
據悉，會議未有詳細討論具體的投資方案，積金局主要講述希望投資方案能符合的基本原則
，包括簡單易明、具透明度、投資收費低、風險回報適當及能夠跑贏通脹等。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|香港政情15/06/2019
【移交逃犯】政府宣布暫緩修例 林鄭認工作不足令平靜社會再現矛盾紛爭(有片)
|香港政情14/06/2019
【移交逃犯】圖輯—612衝突最前線
|樓市「胡」言14/06/2019
御半山II – 邊款單位景觀最煞食？
|生財有道14/06/2019
【嚟緊炒D乜】特步業務發展轉趨積極兼具復甦概念 短期博升一成
|生財有道14/06/2019
【東亞盈警】專家：東亞現價勿買入 待新管理層上場扭轉困局
|生財有道14/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：經濟下行增銀行壞帳壓力
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰