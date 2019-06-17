《魚缸博客》海底撈（６８６２）雙底完成，破頸線股價預備起飛！

《魚缸博客》如果有睇開博客出文，喺舊年呢個時候已經極推頤海（０１５７９），博客推

介時，貨底都係１６、７銀咁上下，今日股價已經升咗倍幾，破埋歷史新高４１﹒９５銀，揸一

年升一倍，你都唔好話唔Ｆａｔ。

既然個仔都咁肥，個阿媽點會瘦呢？海底撈（６８６２）去年底上市，揸足半年股價升接近

一倍，喺貿易戰前景唔明朗嘅呢大半年，個個都轉去飲飲食食股避險，而海底撈專門做大中華「

孖屐」火鍋生意，近期係香江、大馬、寶島都開埋分店，股價同分店數目一齊起飛，唔錯唔錯。

以飲食股計，１６００億市值真係大得好誇張，太興（６８１１）上市冇幾耐，市值都係

２８億左右；大家樂（００３４１）同大快活（０００５２）都係１２５億同３７億，真係蚊比

同牛比。

話返兩頭，海底撈去年業績講緊營收有１６９﹒６９億銀，按年增長近六成，博客就覺得個

基數都幾高下，雖然話神州缸友消費力強，但可唔可以維持呢個增長真係好考功夫，神州飲食業

競爭咁大，而最近呢半年海底撈都係玩下Ｇｉｍｍｉｃｋ嘢，話喺神州開一間「智能餐廳」，由

廚房到侍應都係由機械人操控，除此之外都無咩新嘢，呢個部分真係有啲擔心。

但擔心係咪唔炒得過呢？又唔係咁講，睇返圖表，海底撈而家做緊個雙底，目前喺頸線徘徊

緊啦，呢啲位入貨真係好蝦人，你捉緊個信念佢就有機會飛，博客覺得可以喺呢個位開始分段收

貨，呢半個月如果突破頸線就收手等佢升到轉角就算；但如果佢破唔到頸線就可以繼續撈，博佢

出現「三底」，個時反彈力度更大。

就咁睇，目前２５﹒５至２６銀呢個位係兩個遠底嘅底部，相信都會幾硬，可以用嚟做止蝕

位。如果真係出現三底的話，控制住成本價喺２７、８銀左右就差唔多。如果按比例計算，三底

突破頸線後可以升到約３３銀左右，到時就可以考慮止賺食胡啦！博客覺得佢有機會炒埋呢一水

，所以都係以中短線為主，但如果博業績就有一定程度嘅風險，謹記！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

