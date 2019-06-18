《傳聞共賞》亞盛醫藥已通過上市聆訊，多家外企擬滬倫通Ａ股上市

《傳聞共賞》 亞盛醫藥已通過上市聆訊，最快月底公開招股

多家外企擬透過滬倫通在Ａ股上市；內地電競有扶持政策

冠捷（００９０３）歐洲彩電市場表現突出



《昔日傳聞》 長者居屋大換細免補價下半年推出

積金局期望新退休投資方案明年初出台

再傳南北船合併；和黃醫藥力拓針結直腸癌創新藥

百威亞太已通過上市聆訊

匯豐中銀調高二手按息，削現金回贈

內地混凝土機械銷售增；生豬出欄續跌

招商局蛇口分拆房託來港上市，集資最少３９億

安邦保險今年秋季出售華爾道夫酒店豪宅

李寧（０２３３１）產品反應佳

中遠海運港口（０１１９９）有動作

北水押注金礦股；國際鈷價未跌定

家電股有異動

麥當勞旗下星光行舖獲９億洽購

王老吉進軍果汁市場；外資基金增持內銀股

內地５Ｇ應用軟件掀熱潮：科創板短期內啟動

金管局研電子錢包實名制，冀明年１０月全面落實

多間大型銀行上調佣金，吸一手居屋按揭

內地水泥價格穩中有升；國際資金近金投向人民幣債券

內地放寬「基金中基金」買香港互認基金

Ｆａｃｅｂｏｏｋ擬推電子貨幣，正與美商交委商討

中芯國際大沽盤漸消化；中興通訊已部署推出系列５Ｇ產品

劉連舸接任中行（０３９８８）董事長

內地市場準入再放寬；中廣核電力擴新機組增潔能比重

內地化工產品價格未止跌；蘋果價急升供求趨緊



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

