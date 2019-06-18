《傳聞》冠捷（００９０３）歐洲彩電市場表現突出

《傳聞》冠捷科技（００９０３）股價持續呈強，昨日（１７日）升上２﹒０６元，再創一

年新高位。據悉冠捷歐洲彩電市場表現突出，其中高端彩電毛利尤其是高，支持股價迭創高位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

