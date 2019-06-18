《傳聞》滬倫通正式啟航，據聞多間中國有較大多業務的外企有意透過滬倫通在Ａ股上市，
包括匯豐控股（００００５），令股價在６２元至６４元有較承接力，昨日（１７日）以
６４﹒２元收市。
另外，市場消息稱，中國將電競分類為體育產業，將有扶持政策出台，對這網遊概念股股如
金山軟件（０３８８８）股價有支持作用，股價回落至１５至１６元有留意價值。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
18/06/2019 09:01
《傳聞》多家外企擬透過滬倫通在Ａ股上市；內地電競有扶持政策
《傳聞》滬倫通正式啟航，據聞多間中國有較大多業務的外企有意透過滬倫通在Ａ股上市，
包括匯豐控股（００００５），令股價在６２元至６４元有較承接力，昨日（１７日）以
６４﹒２元收市。
另外，市場消息稱，中國將電競分類為體育產業，將有扶持政策出台，對這網遊概念股股如
金山軟件（０３８８８）股價有支持作用，股價回落至１５至１６元有留意價值。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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