《傳聞》多家外企擬透過滬倫通在Ａ股上市；內地電競有扶持政策

《傳聞》滬倫通正式啟航，據聞多間中國有較大多業務的外企有意透過滬倫通在Ａ股上市，

包括匯豐控股（００００５），令股價在６２元至６４元有較承接力，昨日（１７日）以

６４﹒２元收市。

另外，市場消息稱，中國將電競分類為體育產業，將有扶持政策出台，對這網遊概念股股如

金山軟件（０３８８８）股價有支持作用，股價回落至１５至１６元有留意價值。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

