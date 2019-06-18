《傳聞》市場消息指，專注全球創新的１類新藥研發企業亞盛醫藥已通過上市聆訊，最快月
底展開上市前推介及公開招股，７月掛牌，保薦人為美銀美林及花旗。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
18/06/2019 09:01
《傳聞》亞盛醫藥已通過上市聆訊，最快月底公開招股
《傳聞》市場消息指，專注全球創新的１類新藥研發企業亞盛醫藥已通過上市聆訊，最快月
底展開上市前推介及公開招股，７月掛牌，保薦人為美銀美林及花旗。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態18/06/2019
【英揆之爭】獲退選者支持 約翰遜再添勝算
|興證快訊17/06/2019
港股波動
|FOCUS17/06/2019
【FOCUS】慎防港淪「weak link」
|生財有道17/06/2019
《開市Good Morning》涂國彬：聯儲局6月減息機會微
|國際動態17/06/2019
沙特轟伊朗 倘受威脅回應不手軟
|香港政情15/06/2019
【移交逃犯】政府宣布暫緩修例 林鄭認工作不足令平靜社會再現矛盾紛爭(有片)
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰