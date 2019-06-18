《傳聞》亞盛醫藥已通過上市聆訊，最快月底公開招股

《傳聞》市場消息指，專注全球創新的１類新藥研發企業亞盛醫藥已通過上市聆訊，最快月

底展開上市前推介及公開招股，７月掛牌，保薦人為美銀美林及花旗。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

