《傳聞》據報東亞銀行（０００２３）準備注資中國大陸業務

《傳聞》據內地媒體《財新》引述未具名消息來源報道，東亞銀行（０００２３）正準備向

其中國大陸業務注資。

東亞銀行日前發盈警，預期截至今年６月底止六個月期間純利顯著下降，主要由於４項面值

總值約６２億元，內地早年批出的貸款資產，預期會因市場環境惡化而出現信貸級別下調，將導

致約２５億元至３０億元之間的重大稅後減值損失。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

