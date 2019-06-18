《傳聞》據內地媒體《財新》引述未具名消息來源報道，東亞銀行（０００２３）正準備向
其中國大陸業務注資。
東亞銀行日前發盈警，預期截至今年６月底止六個月期間純利顯著下降，主要由於４項面值
總值約６２億元，內地早年批出的貸款資產，預期會因市場環境惡化而出現信貸級別下調，將導
致約２５億元至３０億元之間的重大稅後減值損失。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
18/06/2019 13:14
《傳聞》據報東亞銀行（０００２３）準備注資中國大陸業務
《傳聞》據內地媒體《財新》引述未具名消息來源報道，東亞銀行（０００２３）正準備向
其中國大陸業務注資。
東亞銀行日前發盈警，預期截至今年６月底止六個月期間純利顯著下降，主要由於４項面值
總值約６２億元，內地早年批出的貸款資產，預期會因市場環境惡化而出現信貸級別下調，將導
致約２５億元至３０億元之間的重大稅後減值損失。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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