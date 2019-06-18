《魚缸博客》神州高端奶粉市場前景可期，澳優可分段吸納！

《魚缸博客》「孖屐」近日因為香江政局不穩，加上花旗國同神州嘅貿易談判仲未有聲氣，

變得波動。呢個時候，博客認為應該先將資金放喺比較少受影響嘅優質內需股度。今日博客就同

大家介紹隻奶製品股澳優（０１７１７）啦。

先睇下佢舊年嘅全年業績先，澳優２０１８年營業額升近四成至約５４億人仔，盈利增長逾

１倍至約６億人仔；佢嘅毛利率同喺香江上市嘅奶製品股龍頭蒙牛（０２３１９）相比一啲都唔

輸蝕，有逾４９巴仙，而蒙牛都喺得約３７巴仙。而且，澳優喺羊奶方面嘅業務同樣亮眼，大和

上月底發表報告話，澳優舊年佔神州進口山羊奶嬰兒配方奶粉「孖屐」約六成，同埋佔有有機嬰

兒配方奶粉「孖屐」嘅一成份額。

澳優除咗會繼續積極拓展羊奶「孖屐」，最近仲進攻埋益生菌補充劑嘅行業。澳優上星期一

（１０日）公布，將買入寶島一間益生菌相關產品產銷商豐華生物科技嘅２６巴仙股權。國金證

券認為，益生菌補充劑「孖屐」有好大發展潛力，將會成為大眾追求健康嘅「新寵」；同埋有數

據顯示，神州益生菌「孖屐」年增長率可以達到一成五。

睇埋神州個奶粉政策前景，發改委喺今個月初印發《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》，

鼓勵各地開展奶粉企業兼併重組，淘汰落後產能，同埋鼓勵有實力同信譽好嘅企業喺國外設立加

工廠，並以自有品牌原裝進口。澳優作為一間總部喺神州嘅奶製品公司，加上近年喺荷蘭、袋鼠

國同新西蘭等地方都收購咗加工廠，博客相信佢喺神州嘅業務會再有突破，尤其喺高端奶粉市場

方面。

喺股價方面，澳優自從今年年頭起，股價一直呈上升趨勢，近日喺創咗上市新高１６﹒０６

銀之後有回吐。博客睇好神州國策可以扶助到呢類優質奶製品公司，澳優值得長揸。由圖表睇到

，喺５月底橫行區約１３蚊有支持，睇好嘅缸友可以趁現價左右分段吸納，如果股價跌穿１３蚊

就好止蝕走人啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

