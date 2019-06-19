《傳聞》允外資透過互聯互通進入內地股債市場；內地減進口動力煤

《傳聞》近期港交所（００３８８）走勢轉強，昨日（１８日）升收２７１元，直撲２８０

元阻力。傳聞內地金融市場開放續有新舉措，有助外資透過互聯互通機制進入內地股債市場，港

交所將直接受惠。

另外，市場傳聞內地可能減少進口動力煤數量，這有助平衡動力煤供求，煤股如神華

（０１０８８）昨日應聲升近４％，以１６﹒９４元收市，短期將挑戰１７﹒５元至１８元阻力

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

