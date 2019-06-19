《傳聞》特斯拉重組亞洲業務，新闢大中華部門

《傳聞》市場消息指，美國電動車製造商特斯拉（Ｔｅｓｌａ）正在重組亞洲業務，以便更

加關注中國市場。消息指，特斯拉正分拆其亞太業務部門，並組建一個覆蓋中國內地、香港、台

灣和澳門的大中華區新部門。該部門將由亞太地區營運副總裁兼中國區總裁朱曉彤領導。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

