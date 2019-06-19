《傳聞》錦欣生殖（１９５１）上限定價８﹒５４元，籌３０﹒５億

《傳聞》外媒引述市場消息指出，錦欣生殖（０１９５１）擬將上市價定為８﹒５４元，為

招股價７﹒７６至８﹒５４元範圍之上限，發售３﹒５７億股，集資３０﹒５億元。

該股將於本月２５日在本港主板掛牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

