《傳聞》思考樂（１７６９）定價３﹒６８元，接近招股價範圍下限

《傳聞》內地Ｋ－１２課後教育服務商－－思考樂教育（０１７６９）已完成公開招股，市

場消息指出，每股定價３﹒６８元，接近招股價範圍３﹒６４元至４﹒６８元的下限，集資

４﹒６億元。

該股發行１﹒２５億股，其中一成將於香港發售，每手１０００股，中信里昂為獨家保薦人

。股份將於本周五（２１日）起在主板買賣。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

