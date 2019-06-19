《傳聞》內地Ｋ－１２課後教育服務商－－思考樂教育（０１７６９）已完成公開招股，市
場消息指出，每股定價３﹒６８元，接近招股價範圍３﹒６４元至４﹒６８元的下限，集資
４﹒６億元。
該股發行１﹒２５億股，其中一成將於香港發售，每手１０００股，中信里昂為獨家保薦人
。股份將於本周五（２１日）起在主板買賣。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
19/06/2019 15:04
《傳聞》思考樂（１７６９）定價３﹒６８元，接近招股價範圍下限
《傳聞》內地Ｋ－１２課後教育服務商－－思考樂教育（０１７６９）已完成公開招股，市
場消息指出，每股定價３﹒６８元，接近招股價範圍３﹒６４元至４﹒６８元的下限，集資
４﹒６億元。
該股發行１﹒２５億股，其中一成將於香港發售，每手１０００股，中信里昂為獨家保薦人
。股份將於本周五（２１日）起在主板買賣。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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