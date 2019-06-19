《魚缸博客》永升生活（０１９９５）強勢破頂，併購壯大前景可期

《魚缸博客》侵侵一個電話就令到今日（１９日）香江一眾淡友喊晒口，魚缸一下裂口上升

，一口氣就升返上二萬八樓上，聽日（２０日）凌晨時份，聯儲局會公布議息結果，如果結果一

如「孖屐」所料，奏起「鴿聲」，魚缸會唔會仲可以上望更高嘅位置呢？定係只會係二萬八橫行

整固？

近排資金熱炒半新股，其中最矚目應該要數隻中煙香港（０６０５５），喺執筆之時今日最

高就見過９﹒２９銀，比招股價４﹒８８銀高出逾九成，ＩＰＯ抽到而無放嘅缸友，可以話賺到

笑啊！不過新股大升大跌，如果高位接貨就唔知幾時先返到家鄉，而且都未必個個缸友可以即時

睇住個市，所以博客都喺到勸大家要量力而為啊！

唔講半新股，其實最近有一個板塊表現都幾強勢，就係一眾物管佬啊！之前博客就喺度同大

家推薦過中海物業（０２６６９），今日就想同大家睇吓隻永升生活（０１９９５）啊，佢其實

都算係半新股嚟嫁，上年１２月先上市，上市價係１﹒７８銀，今日就破頂高見３﹒８５銀啊！

永升今日一支陽燭向上當然有理由，噚日佢就公布以４﹒６億人仔收購青島雅園物業五成半

股權，後者主要從事公用停車場營運、物業管理及出租服務，業務遍布神州一、二線城市，而且

睇埋盤數仲十分靚仔，上年稅後溢利就有３３３９﹒７億萬人仔，按年升兩成八，佢仲保證今明

兩年溢利不少於６０００萬至７６００萬人仔，即係買呢個業務絕對有錢落袋。睇埋永升生活盤

數先，截至上年年底，全年就賺逾１億人仔，增加３１﹒５巴仙，所以今次收購應該可以為佢將

來嘅純利增長再下一城。

睇返公仔圖，永升現時股價就處於高位，缸友不妨以十天線（３﹒３６７銀）作為買入位，

皆因佢今個月大部分時間都係收高喺呢條線之上，有望再行破頂，但如果買入之後唔好彩，穿廿

天線（約３﹒１０６銀）咁缸友就要走人啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

