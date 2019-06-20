《傳聞》聯想控股（０３３９６）昨日（１９日）上升逾４％，以１８﹒５４元收市。據聞
聯想控股有意進軍券商業務，股價回落至１８元邊緣，具有一定低吸價值。
阿里健康（００２４１）昨日急升６％，以７﹒６９元收市。據悉阿里健康進軍影像醫療，
例如電腦與超聲波等影像掃描業務。股價在７元建立初步底位，短期料挑戰８元至８﹒５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/06/2019 09:01
《傳聞》聯想控股進軍證券業；阿里健康發展影像醫療
《傳聞》聯想控股（０３３９６）昨日（１９日）上升逾４％，以１８﹒５４元收市。據聞
聯想控股有意進軍券商業務，股價回落至１８元邊緣，具有一定低吸價值。
阿里健康（００２４１）昨日急升６％，以７﹒６９元收市。據悉阿里健康進軍影像醫療，
例如電腦與超聲波等影像掃描業務。股價在７元建立初步底位，短期料挑戰８元至８﹒５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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