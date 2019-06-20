《傳聞》繼中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０）旗下中信里昂早前有多名高層相
繼離職後，市場消息指，包括「Ｃｈｉｎａ Ｒｅａｌｉｔｙ Ｒｅｓｅａｒｃｈ」主管
Ｄａｖｉｄ Ｍｕｒｐｈｙ在內共８人，亦將會離開中信里昂，轉投到另一投行瑞信。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/06/2019 09:01
《傳聞》中信里昂研究團隊多人過檔瑞信
《傳聞》繼中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０）旗下中信里昂早前有多名高層相
繼離職後，市場消息指，包括「Ｃｈｉｎａ Ｒｅａｌｉｔｙ Ｒｅｓｅａｒｃｈ」主管
Ｄａｖｉｄ Ｍｕｒｐｈｙ在內共８人，亦將會離開中信里昂，轉投到另一投行瑞信。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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