《傳聞》中信里昂研究團隊多人過檔瑞信

《傳聞》繼中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０）旗下中信里昂早前有多名高層相

繼離職後，市場消息指，包括「Ｃｈｉｎａ Ｒｅａｌｉｔｙ Ｒｅｓｅａｒｃｈ」主管

Ｄａｖｉｄ Ｍｕｒｐｈｙ在內共８人，亦將會離開中信里昂，轉投到另一投行瑞信。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

