《傳聞》ＵＰＳ及輝瑞等美企ＣＥＯ將與李克強進行會晤

《傳聞》市場消息指，至少５間美國公司的高層計劃本周與中國總理李克強進行會晤。

消息指，包括陶氏化學、聯合包裹（ＵＰＳ）、輝瑞及霍尼韋爾（Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ）行

政總裁在內的美國企業高層將出席在北京的這次會議。

目前中國及美國同意重啟貿易談判，美國總統特朗普將與中國國家主席習近平在Ｇ２０大阪

峰會期間舉行峰會。



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