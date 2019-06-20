《傳聞》市場消息指，至少５間美國公司的高層計劃本周與中國總理李克強進行會晤。
消息指，包括陶氏化學、聯合包裹（ＵＰＳ）、輝瑞及霍尼韋爾（Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ）行
政總裁在內的美國企業高層將出席在北京的這次會議。
目前中國及美國同意重啟貿易談判，美國總統特朗普將與中國國家主席習近平在Ｇ２０大阪
峰會期間舉行峰會。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/06/2019 09:01
《傳聞》ＵＰＳ及輝瑞等美企ＣＥＯ將與李克強進行會晤
《傳聞》市場消息指，至少５間美國公司的高層計劃本周與中國總理李克強進行會晤。
消息指，包括陶氏化學、聯合包裹（ＵＰＳ）、輝瑞及霍尼韋爾（Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ）行
政總裁在內的美國企業高層將出席在北京的這次會議。
目前中國及美國同意重啟貿易談判，美國總統特朗普將與中國國家主席習近平在Ｇ２０大阪
峰會期間舉行峰會。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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