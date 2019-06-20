《傳聞》金蝶（２６８）主席徐少春售６０００萬股，每股８﹒４元

《傳聞》市場消息指出，金蝶（００２６８）主席徐少春旗下Ｂｉｌｌｉｏｎ Ｏｃｅａｎ

Ｌｔｄ﹒出售公司６０００萬股，佔已發行股本約１﹒８％，每股作價８﹒４元，比上日（１

９日）收市價９﹒１９元折讓８﹒６％，套現５﹒０４億元。

金蝶今日９：００ａｍ錄得五手共６０００萬股市前交易，每股造８﹒４元，涉資

５﹒０４億元，相信是正是上述交易上板。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

