《傳聞》市場消息指出，金蝶（００２６８）主席徐少春旗下Ｂｉｌｌｉｏｎ Ｏｃｅａｎ
Ｌｔｄ﹒出售公司６０００萬股，佔已發行股本約１﹒８％，每股作價８﹒４元，比上日（１
９日）收市價９﹒１９元折讓８﹒６％，套現５﹒０４億元。
金蝶今日９：００ａｍ錄得五手共６０００萬股市前交易，每股造８﹒４元，涉資
５﹒０４億元，相信是正是上述交易上板。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/06/2019 09:50
《傳聞》金蝶（２６８）主席徐少春售６０００萬股，每股８﹒４元
《傳聞》市場消息指出，金蝶（００２６８）主席徐少春旗下Ｂｉｌｌｉｏｎ Ｏｃｅａｎ
Ｌｔｄ﹒出售公司６０００萬股，佔已發行股本約１﹒８％，每股作價８﹒４元，比上日（１
９日）收市價９﹒１９元折讓８﹒６％，套現５﹒０４億元。
金蝶今日９：００ａｍ錄得五手共６０００萬股市前交易，每股造８﹒４元，涉資
５﹒０４億元，相信是正是上述交易上板。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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