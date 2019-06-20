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即市新聞

20/06/2019 11:58

《魚缸博客》績後獲大行唱好，旺旺（１５１）回落至６蚊入貨！

　　《魚缸博客》旺旺（００１５１）星期二（１８日）就出咗成績表，上年多賺近１２巴仙至
３４﹒７７億銀人仔；收益２０７億銀人仔，按年升２﹒８巴仙；毛利率四成五，按年彈高
２﹒７個百分點，派末期息２﹒４１美仙，連同特別股息０﹒４８美仙。
　　放榜之後，旺旺股價有升無跌。今日半日收升逾２巴仙，報６﹒２１銀，破哂５０天線（約
６﹒０７銀），１００天線（約６﹒２１９銀）兼２５０天線（約６﹒１６２銀）。以中午收市
價計，旺旺已經連升四日，累漲８巴仙，氣勢真喺一時無兩架！
　　里昂噚日（１９日）發表研究報告，話旺旺業績表現稍為好過該行嘅預期，雖然收入仍然疲
弱，不過，毛利率同埋派息比率都好過預期。值得一提嘅喺，派息率跳高至８３巴仙，股息收益
率大約介乎４巴仙至半成。
　　另外，考慮到產品組合持續進步、增值稅削減、售價上升等因素；加上，有利嘅原材料價格
等因素下，預期毛利率未來都仲有得升，所以大升佢評級，由原來嘅「跑輸孖屐」調高至「跑贏
孖屐」，「他屐」由６銀升至６﹒３銀，勁！
　　旺旺近日積極拓展Ｏｖｅｒｓｅａ「孖屐」，仲表示會推出有地區特色嘅米餅。另一邊廂，
公司仲收購埋新鮮雞蛋產銷商，希望可以確保供應，同埋控制Ｑｕａｌｉｔｙ喎！
　　事實上，旺旺積極開拓自動售貨機、旺仔主題店舖等等嘅新興消費渠道，以滿足唔同消費者
嘅需求，預料可以推動未來盈利增長架！缸友不妨喺股價回落至６銀左右，大約５０天線位置吸
納，「他屐」博客就睇６﹒５銀啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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