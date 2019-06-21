《傳聞》內地金礦股擴產；醫藥股成基金粉飾窗櫥對象

《傳聞》國際金價升上五年高位，直衝１４００美元。據悉內地多間金礦股將擴大產量，包

括紫金礦業（０２８９９），昨日（２０日）股價急升近９％，以３﹒１８元收市，宜回落至３

﹒１元附近低吸。

港股氣氛好轉，今年表現不振的醫藥股，據悉成為基金粉飾窗櫥的對象。石藥

（０１０９３）昨日上升２％，以１２﹒４元收市，短期反彈目標為１３元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

