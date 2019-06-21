《傳聞》何文田天鑄車位月租１萬元，全港最貴

《傳聞》市場消息指，何文田天鑄１期１樓單號車位，業主去年以４７５萬元向發展商購入

車位，原本以月租１﹒１萬元放租，減價９％後以１萬元租出，租金回報約２﹒５厘，月租創全

港住宅車位最貴紀錄。

舊紀錄由天鑄地庫雙號車位保持，去年初以８５００元租出，新紀錄高出１８％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

