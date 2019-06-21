《傳聞》市場消息指，何文田天鑄１期１樓單號車位，業主去年以４７５萬元向發展商購入
車位，原本以月租１﹒１萬元放租，減價９％後以１萬元租出，租金回報約２﹒５厘，月租創全
港住宅車位最貴紀錄。
舊紀錄由天鑄地庫雙號車位保持，去年初以８５００元租出，新紀錄高出１８％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
21/06/2019 09:01
《傳聞》何文田天鑄車位月租１萬元，全港最貴
《傳聞》市場消息指，何文田天鑄１期１樓單號車位，業主去年以４７５萬元向發展商購入
車位，原本以月租１﹒１萬元放租，減價９％後以１萬元租出，租金回報約２﹒５厘，月租創全
港住宅車位最貴紀錄。
舊紀錄由天鑄地庫雙號車位保持，去年初以８５００元租出，新紀錄高出１８％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態21/06/2019
美報復印度 削專才工作簽證配額
|FOCUS20/06/2019
【FOCUS】許願需謹慎 黃金值期待
|生財有道20/06/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：美國7月減息機會大
|中國故事20/06/2019
【上海特寫】「定時定點」收垃圾 居民需時適應 企業力尋商機
|剖析天下20/06/2019
【西雅圖直擊】港人移民美國故事
|國際動態20/06/2019
特朗普爭連任 民望僅40%難樂觀
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰