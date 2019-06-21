《傳聞》中國黃金（０２０９９）母企研購加國同業

《傳聞》市場消息指，中國黃金集團正研究收購加拿大Ｉａｍｇｏｌｄ的部分股份，並與財

務顧問磋商潛在的要約。

外電上月報道，Ｉａｍｇｏｌｄ正在研究部分或全部出售公司的可能性，並與數家潛在收購

方進行接觸。中國黃金集團是中國黃金（０２０９９）與上海中金黃金的最大股東。消息稱，目

前尚未作出最終決定，中國黃金集團也可能不作出收購。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

