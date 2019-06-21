《魚缸博客》龍源（００９１６）技術走勢好轉，掃貨博賺一成！

《魚缸博客》近期魚缸枕住有升勢，缸友話博客迷信都係咁話，五窮六絕都係時候七翻身，

而且相信唔使等到７月，魚缸依家已經慢慢鯉魚翻身，之前大家放埋一邊嘅個股又可以攞返出嚟

炒炒，今日博客想講下風力發電佬，近期隻龍源電力（００９１６）見異動添！

其實，風力發電佬可以話每個月都係一個炒作周期，因為一般佢哋每個月都會放成績表，亦

即係發電量，而睇返龍源５月發電量有４７７﹒４１萬兆瓦時，按年踢高逾１５巴仙，成績都可

以話相當唔錯。

大圍因素方面，阿爺個國家統計局話，雖然５月發電量５５８９億千瓦時，按年微微踢高不

足半巴仙，但頭５個月累計發電量已經達２７８０９億千瓦時，按年增加逾３巴仙，所以其實風

力發電增長未來有增無減！

大和噚日亦出報告話，龍源出咗上年成績表之後就插水約１６巴仙，因為「孖屐」擔心龍源

２０１９至２０２１年加快新風電場安裝會令現金流受影響，但大和覺得而家嘅估值真係吸引，

所以將評級由「揸貨」升到「優於魚缸」，「他屐」不變睇５﹒７５銀。

雖然「孖屐」嘅擔心都合理，但睇返各評級佬嘅預測，連最保守嘅交銀國際都估今年賺多近

近８億去到４６﹒９７億人仔，而最睇好嘅匯證就估會賺多近１０億到４９﹒１３億人仔，增幅

都可以話比上年明顯㗎啦，所以應該可以好過「他屐」。

至於技術層面方面，首先睇ＳＴＣ，不論係快步定慢步，％Ｋ線都已經由下而上穿咗％Ｄ線

，明顯係入貨嘅訊號，其次睇埋１４天ＲＳＩ，由今個月中開始都喺弱勢區（即係５０以下），

今日終於強勢上返５０以上，同樣都係利好訊號。至於上望咩位置，博客用返２５０天線做指標

，近５﹒８４銀水平可以走貨，大概賺佢一成多啲。現價水平可以入貨嘅，不過如果穿咗５銀關

口掃貨就更好喇！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

