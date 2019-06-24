《傳聞共賞》華潤啤酒（００２９１）推新品牌，灣區發展有動作

《傳聞共賞》 華潤啤酒（００２９１）推新品牌；灣區發展（００７３７）有動作

起重機行情回暖；中國家電市場低增長



《昔日傳聞》 中國黃金（０２０９９）母企研購加國同業

何文田天鑄車位月租１萬元，全港最貴

內地金礦股擴產；醫藥股成基金粉飾窗櫥對象

ＵＰＳ及輝瑞等美企ＣＥＯ將與李克強進行會晤

中信里昂研究團隊多人過檔瑞信

聯想控股進軍證券業；阿里健康發展影像醫療

允外資透過互聯互通進入內地股債市場；內地減進口動力煤

特斯拉重組亞洲業務，新闢大中華部門

亞盛醫藥已通過上市聆訊，最快月底公開招股

多家外企擬透過滬倫通在Ａ股上市；內地電競有扶持政策

冠捷（００９０３）歐洲彩電市場表現突出

長者居屋大換細免補價下半年推出

積金局期望新退休投資方案明年初出台

再傳南北船合併；和黃醫藥力拓針結直腸癌創新藥

百威亞太已通過上市聆訊

匯豐中銀調高二手按息，削現金回贈

內地混凝土機械銷售增；生豬出欄續跌

招商局蛇口分拆房託來港上市，集資最少３９億

安邦保險今年秋季出售華爾道夫酒店豪宅

李寧（０２３３１）產品反應佳

中遠海運港口（０１１９９）有動作

北水押注金礦股；國際鈷價未跌定

家電股有異動



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

