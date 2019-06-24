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即市新聞

24/06/2019 09:01

《傳聞》起重機行情回暖；中國家電市場低增長

　　《傳聞》市場消息稱，中國基建項目資金到位、陸續上馬之下，帶動混凝土機械與起重機銷
售持續增長，預計全年增幅達百分之五十。中聯重科（０１１５７）（深：０００１５７）上周
五（２１日）創一年新高，以５﹒４元收市，上升４％，宜在５﹒２元低吸。
　　受到經濟放緩影響，據悉今年來中國家電整體銷售維持低單位數增長，多隻家電股走勢一般
。海爾電器（０１１６９）上周五以２１﹒６５元收市，上升０﹒６５元，短期受制２２元阻力
位。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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