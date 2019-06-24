《傳聞》華潤啤酒（２９１）推新品牌；灣區發展（７３７）有動作

《傳聞》華潤啤酒（００２９１）上周五（２１日）以３６﹒６元收市，微升０﹒１５元。

據悉華潤啤酒推出高端啤酒新品牌，以提升整體毛利率，短期向上挑戰３７元至３８元高位。

前身為合和公路的灣區發展（００７３７），大股東為深投控，據聞未來可能有動作，不排

除注入新業務資產，壯大公司規模，上周五以３﹒９４元收市，微升０﹒０１元，可在３﹒７元

至３﹒８元水平收集。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

