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即市新聞

24/06/2019 09:01

《傳聞》華潤啤酒（２９１）推新品牌；灣區發展（７３７）有動作

　　《傳聞》華潤啤酒（００２９１）上周五（２１日）以３６﹒６元收市，微升０﹒１５元。
據悉華潤啤酒推出高端啤酒新品牌，以提升整體毛利率，短期向上挑戰３７元至３８元高位。
　　前身為合和公路的灣區發展（００７３７），大股東為深投控，據聞未來可能有動作，不排
除注入新業務資產，壯大公司規模，上周五以３﹒９４元收市，微升０﹒０１元，可在３﹒７元
至３﹒８元水平收集。
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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