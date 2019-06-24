《魚缸博客》金價下半年有望炒高，招金（１８１８）可現價買入！

《魚缸博客》「孖屐」預備花旗國下半年開始減息，強美元時代已經不再，所以個個都開始

沽美金、渣黃金，現貨金而家都突破１４００美元關口，有「孖屐」人士估計，年底金價有機會

衝破１５００美元，預備嫁女嘅父母們真係咬住個口唇買金器囉。

其實金股每隻都差唔多，但如果睇返公司之間嘅礦資源表現，招金（０１８１８）似乎係金

礦上資源比較好，紫金（０２８９９）雖然大隻野之餘金礦都犀利，但相對地佢銅礦資源比例都

算高。所以兩間公司比較下，係金價平平時，紫金可以靠銅礦個邊填補空缺；但金價大升時，招

金就有機會跑贏小小啦！

另一個主要原因，就係因為紫金太大隻，市值都七百幾億，可以炒上空間可能有限；相對地

招金市值唔夠三百億，而且入場費都平啲，所以假如大家都因為金價而升，似乎招金想像空間相

對地較大啦。

聽聽大行點講，中金表示因為花旗國下半年有減息壓力，所以預料金價會繼續上揚，加上

２０１９年全球最大金礦Ｇｒａｓｂｅｒｇ減產，有機會刺激金價，所以給予招金「推薦」評級

，「他屐」睇８﹒７銀。

睇返圖表，其實好多金股連續升左幾日，如果有興趣入手招金，可以等佢睇下會唔會跌返落

十天線（８﹒０７銀）先開始入貨；但假如怕佢直飛的唔落去的話，現價買入值搏率唔算差，因

為金價下半年點都會睇好，雖然已經好接近１年高位，但同歷史新高１８﹒２１銀重有一半距離

，只要佢守得住條廿天線（７﹒６６３銀）都可以向下溝貨，但如果真係失守就離場啦！不過，

博客覺得機會唔大囉。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

