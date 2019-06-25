《傳聞》內地豬肉消費量下降；飲料市場增長佳

《傳聞》受到豬價大幅上升所影響，據悉已影響內地豬肉消費量，目前未知對萬洲國際

（００２８８）的影響。不過，萬洲國際昨日（２４日）一度急跌逾４％，低見７﹒６８元，收

市才反彈上７﹒８４元，現水平有好淡爭持。

飲料產品進入銷售旺季，據悉內地飲料市場在新產品推出之下呈現較快增長，就連維他奶國

際（００３４５）旗下檸檬茶在廣州等市場也進入熱銷前五位置，股價回落至３５元至３６元水

平有較大承接力。

《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

