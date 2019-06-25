《傳聞》市場消息稱，貿易戰衝擊國際貿易，在需求轉弱下，拖累航運運費受壓。中海海控
（０１９１９）（滬：６０１９１９）昨日（２４日）以３﹒１２元收市，下跌０﹒０２元，股
價持續在３元至３﹒２元水平拉鋸，暫時缺乏強勁反彈動力。
為提升芯片自給率，中國續有連串推動芯片產業發展的舉措。據悉中芯國際（００９８１）
正部署１４納米芯片量產，昨日以８﹒５４元收市，上升０﹒０９元，續可在８﹒３元至８﹒５
元吸納。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
25/06/2019 09:01
《傳聞》航運運費受壓；中國推動芯片產業
《傳聞》市場消息稱，貿易戰衝擊國際貿易，在需求轉弱下，拖累航運運費受壓。中海海控
（０１９１９）（滬：６０１９１９）昨日（２４日）以３﹒１２元收市，下跌０﹒０２元，股
價持續在３元至３﹒２元水平拉鋸，暫時缺乏強勁反彈動力。
為提升芯片自給率，中國續有連串推動芯片產業發展的舉措。據悉中芯國際（００９８１）
正部署１４納米芯片量產，昨日以８﹒５４元收市，上升０﹒０９元，續可在８﹒３元至８﹒５
元吸納。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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